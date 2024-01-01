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Картина маслом Вуальеры на морском басе (1931) Анри Манген

Aртикул 83403C Анри Манген
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вуальеры на морском басе (1931)" Анри Манген по цене от 7370 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вуальеры на морском басе (1931)" Анри Манген можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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