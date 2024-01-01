8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Версаль Кур д'Почетный (1912) Анри Ле Сиданер

Aртикул 83561C Анри Ле Сиданер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Версаль Кур д'Почетный (1912)" Анри Ле Сиданер по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Версаль Кур д'Почетный (1912)" Анри Ле Сиданер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Ле Сиданер

Канал осени (Жизор) (1913)Старый дом, Трегье (1913 г.)Гортензии (1918)Ле Барк в Ла-Рошели (1923)Кафе на берегу озера (1937)Старые дома (1903)Снег, Шартр (1918)Место водопьющих, Экс-ле-Бен (1937)Старый фавн (1926)
Смотреть все

Тематика: Дворцы

Версаль (Versailles)Вид на площадь Свободы в Нови-Саде из арки (Сербии)Великолепный вид на здание парламента в центре Стокгольма со стороны набережной с велосипедомМечта архитектораДворец Каттанео Адорно (1622)Панорама Брюсселя с городской ратушейПейзаж с автомобилями перед зданием Капитолия в Гаване (Куба)Улица с видом на здание Венгерского Парламента БудапештаКрасивая панорама Дрездена с соборами, дворцами, мостом через Эльбу в солнечный день
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьНатюрморт с яблоками и персиками (1905)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Река с Мостом этих Трех Источников (River with the Bridge of the Three Sources)Натюрморт (1886-1890)
Смотреть все