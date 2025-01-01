8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Поклонение волхвов Пуссен Никола

Aртикул 88703D Пуссен Никола
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Поклонение волхвов" Пуссен Никола по цене от 8410 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Поклонение волхвов" Пуссен Никола можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пуссен Никола

Таинство рукоположения (Христос вручает ключи Святому Петру)Смерть ГерманикаПейзаж со святым Иоанном на ПатмосеБегство в ЕгипетДетство ВакхаРазрушение и разграбление Иерусалимского храмаСелена и ЭндимионДиана убивает ЧионеСлепой Орион ищет восходящее солнце
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокНаброски головы Саскии и других (1636)Руфь и ВоозПигмалион (Pygmalion et Galatee)Погребение АталыГера приказывает Аргусу стеречь ИоОслепление Самсона (1636)Зарисовки
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Вавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаБорзая, выходящая налево
Смотреть все