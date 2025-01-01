8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Шарлатан Тьеполо Джованни Доменико

Aртикул 89204C Тьеполо Джованни Доменико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Шарлатан" Тьеполо Джованни Доменико по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Шарлатан" Тьеполо Джованни Доменико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тьеполо Джованни Доменико

Сретение Господне во храмеНовый СветРассказчикОтдых на пути в ЕгипетТанец в деревнеЖертвоприношение ИсаакаМенуэтТриумф ПульчинеллыХристос и женщина, взятая в прелюбодеянии
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все