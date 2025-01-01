8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дерево на волне

Aртикул 100163D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дерево на волне"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дерево на волне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесДерево (Tree) №2Абстрактный лес - вид 2Островок в озереАбстракция в лесу
Смотреть все

Тематика: Цветущие деревья

Цветущие ветки миндаляДерево с цветными круглыми листьями №2Дерево (Tree) №2СакураКонтрастная сакура в ЯпонииДерево с цветными круглыми листьямиПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыСакура №5Птицы воркуют на ветке сакуры
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Три обезьяны слушают музыку №15Пионы №266Санкт-Петербург №1214 модные обезьяны в очкахАрт лицо №18Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все