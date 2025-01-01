8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Красные розы №24

Aртикул 100337D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Красные розы №24"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Красные розы №24" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы №15Пионы (Peonies) №8
Смотреть все

Тематика: Красные розы

Розы у окнаРомашки и роза на окнеСердце из розБукет роз сверхуРоза (Rose) №5Роза (Rose) №6Красные розы №17Красные розы №11Красные розы №27
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Пионы №266Сирень (Iilac) №13Лимоны (Lemons)Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеФрукты на столе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все