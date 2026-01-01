8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Золотой дракон

Aртикул 101252D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Золотой дракон"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Золотой дракон" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Драконы

Гора Фудзи и дракон (1879) (Mt. Fuji And Dragon)Дракон, пожирающий спутников КадмаЧеловек на скале смотрит на борющегося драконаСвятой Георгий и дракон (Saint George and the Dragon)Великий Красный Дракон и Зверь из МоряДвух последователей Харма пожирает дракон (Two Followers of Cadmus devoured by a Dragon)Святая Маргарита и дракон в пейзажеСвятой Георгий и ДраконКитайский дракон яркий
Смотреть все

Национальность: Китайская

Китайский пейзаж №4Москва (Moscow) №31Пионы (Peonies)Утренняя песняГладить котаЛунная ночьГималаиВенеция (Venice) №14Слоны (Elephants) №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все