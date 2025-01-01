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Картина маслом Дерево Гинкго Бэйхун Сюй

Aртикул 420147D Бэйхун Сюй
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дерево Гинкго" Бэйхун Сюй по цене от 8400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дерево Гинкго" Бэйхун Сюй можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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