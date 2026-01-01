8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Взор минуя

Aртикул 103785D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Взор минуя"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Взор минуя" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Монах и монахиняПоцелуй (оригинальная цветопередача)Пастух и пастушка (1760)
Смотреть все

Тематика: Любовь

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Две влюбленные лошадиПара под красным зонтомЗабавная иллюстрация на тему химии и магии любви - колбочки с реагентами на фоне сердечек
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Композиция (Composition) №51Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все