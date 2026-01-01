8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пагода Буддистское сооружение

Aртикул 103851D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пагода Буддистское сооружение"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пагода Буддистское сооружение" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Тематика: Буддизм

Коллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиБуддаБудда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Бирюзовый Будда и лотосЯркий коллаж с лотосами и головой Будды на разноцветном фонеБуддийский храм в Дарджилинге. Сикким Яркий психоделический коллаж с головой Будды в раме стиля модернФигурка медитирующего Буддыи свеча в подсвечнике в виде лотоса на зелёном фоне бамбуковых стеблейБуддизм (Buddhism) №3
Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Красная площадь зимойХрам василия блаженного — МоскваИсаакиевский собор и памятник Петру IМедресе Шир-Дор на площади Регистан в СамаркандеХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Мавзолей Тадж-Махал в Агре
Тематика: Башни

Галатская башня при лунном свете (1845 г.)Вавилонская башняБашня с часами на площади Сан-МаркоГенуэзские башни на Черном море (1895 г.)Венеция, Дворец ДожейВид на Понте Саларио Вид на побережье Амальфи (1865 г.)Токийская башня в ТокиоЛестница и башня в стиле Ван Гога
Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
