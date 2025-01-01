8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Старый гитарист (The Old Guitarist)

Aртикул 62486D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Старый гитарист (The Old Guitarist)"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Старый гитарист (The Old Guitarist)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Музыканты

Игра на пианиноСаксофонистМальчик играет на флейтескрипачТаблица музыканта (1926)Дафт Панк (Daft Punk)Девушки на крыше ретро автомобиля (Girls on the roof retro car)Мальчик играет на гитаре (Boy playing the guitar)Слепой музыкант с шарманкой в ​​окружении детей в деревне
Смотреть все

Тематика: Игра на инструментах

Аллегория музыки (Allegory of Music)Игра на гитаре №3Гусляры (1896)Балерина играет на скрипкеЛягушка играет на гитареКонцерт флейты (Flute concerto)Джаз бэндЭмма за фортепианоЛеди в синем платье
Смотреть все

Тематика: Гитара

Игра на гитаре №3Коллаж рок гитараГитара и газета (1925)Натюрморт с гитарой, 1913Скелет с гитаройЛягушка играет на гитареГитара на столе (1915)Гитара в передней части моря (1925)Натюрморт с гитарой в стиле кубизм
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомКорова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)День рождения (Birthday)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретСпящая девушка (Sleeping girl)МоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Агнец Божий (1639)
Смотреть все