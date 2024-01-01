8 (495) 648-66-46

Плакат Маскарад Фортуни Мариано

Aртикул 406052D Фортуни Мариано
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Маскарад" Фортуни Мариано по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Маскарад" Фортуни Мариано можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фортуни Мариано

ОтшельникМисс дель Кастильо на смертном одреПриемный день у священникаСвалкаИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картамиМарокканский ПодковникЖенщина шьетНаш дом в Тетуане (Наш дом в Тетуане)Чудо цветов Святой Касильды
Смотреть все

Тематика: Отдых

Бахчисарайский фонтанЛеда и Лебедь Розы №17Всё в прошломПраздникДевушка на шезлонгеМяч №5СиестаНа пляже №8
Смотреть все

Тематика: Сады и парки

Летний садВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркСад (Garden) №8Итальянский пейзажИталия (Italy) №2Сад (Garden) №2Собиратели апельсиновСтол в саду
Смотреть все

Тематика: Лебеди

В голубом простореЛебеди (Swans) №4Лебеди (Swans)Лебеди (Swans) №3Пара лебедей на фоне цветущих розовых кустов у озераНа лебедя напала собакаПрекрасные лебеди и уткиЛетнее утроБелые лебеди
Смотреть все

Тематика: Театр

Театральные маски комедии и трагедии на белом фонеВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраБелые театральные маски комедии и трагедии на чёрном фонеТеатральные маски комедии и трагедии на деревянной сцене театра с открытыми красными шторами занавесаЗолотые театральные маски на белом фонеРуки в белых перчатках приоткрывают театральный занавесВенецианский театральные маскиГамлет: Акт IV, Сцена V (Офелия и Лаэрт) Оперный театр в Сиднее
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Обнаженная женщина Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Студия (The Studio) №2Герника (цветной вариант)Живописец и Модель (Painter and Model)Рождество Христово (1665-1670)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльНад городомТриумф ВенецииСмерть Абрадатаса Долгожданная встречаВанна. Летний вечерРаздача продовольствияПохищение ЕвропыРадха и Кришна
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхОтшельникДревний ужасМисс дель Кастильо на смертном одреСвалкаНа берегах Нила, Верхний ЕгипетБаррикада в Порт-КлишиТуалет римской ледиИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картами
Смотреть все