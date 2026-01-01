8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Лебедь (Swan) Асселейн Ян

Aртикул 64750D Асселейн Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Лебедь (Swan)" Асселейн Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Лебедь (Swan)" Асселейн Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лебеди

В голубом простореДва лебедя на закатеЛетнее утроМаскарадПрекрасный белый лебедь с распахнутыми крыльямиЛебеди (Swans) №3Лебеди (Swans)Группа IX, SUW, Лебедь, № 1 (1915 г.)спящий
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСмелый блеф 2-я версияСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Даниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все