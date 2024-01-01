8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Студия скульптора Робертс Том

Aртикул 406302D Робертс Том
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Студия скульптора" Робертс Том по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Студия скульптора" Робертс Том можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Робертс Том

ДровосекиРевностьСтрижка барановВ углу на МакинтайреПерерыв!Золотое Руно №3Праздничный очерк в КугиВыручилМиссис Л. А. Абрахамс
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д скульптура из стеныРимское каприччио: Колизей и другие памятники3д картина с рукамиЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена "Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Исаакиевский собор и памятник Петру IАнгелы (Angels) №3
Смотреть все

Тематика: Рисование

Студия художникаХудожник у мольбертаКартинная галерея с видами современного РимаДевушка с тарелкой с народным мотивом (1920)Папа с двумя дочками разрисовывают друг друг краскамиКрасить друг друга Кот-художникАлиса в студии Шиннекок (В студии)Уголок студии
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореЗимний вечер (Winter Evening)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикИтальянский дворикВ голубом простореСмерть Марата IIЛетний садАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Австралийская

Неаполитанский заливКупальщицы №7НиццаОсенний лес №2Летнее утроКоровы на берегу рекиСтога сена №8ДровосекиПоляна у подножья гор
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыСмерть Абрадатаса Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаРаздача продовольствияРадха и Кришна
Смотреть все