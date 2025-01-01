8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Женщина расчесывающая волосы (A Maid combing a Woman's Hair) Пюви де Шаванн Пьер Сесиль

Aртикул 62858C Пюви де Шаванн Пьер Сесиль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Женщина расчесывающая волосы (A Maid combing a Woman's Hair)" Пюви де Шаванн Пьер Сесиль по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Женщина расчесывающая волосы (A Maid combing a Woman's Hair)" Пюви де Шаванн Пьер Сесиль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

