8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Доблестный Гаваон Тиссо Джеймс

Aртикул 407526D Тиссо Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Доблестный Гаваон" Тиссо Джеймс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Доблестный Гаваон" Тиссо Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тиссо Джеймс

Капитанская дочка (The Captain's Daughter)ПраздникИосиф истолковывает сон фараонаСадовая скамейкаБожье проклятиеБал на корабле (The Ball on Shipboard)Сим, Хам и ИафетПикник (The Picnic)Строительство Вавилонской башни
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Герника (цветной вариант)Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Клятва ГорациевАрмия принимает присягу на верность императору после распределения орлов, 5 декабря 1804 года (1810) (The Army takes an Oath to the Emperor after the Distribution of Eagles, 5 December 1804)Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Два ястреба (Башибузуки), 1878Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)Наполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеКуликовская битва (Battle of Kulikov)Бой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)Ужасы войны (The Horrors of War)Синопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаИзбиение младенцев (1565-1567)Охота на кабана
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все