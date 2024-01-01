Плакаты Батальный

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Батальный
Портрет маршала Георгия Жукова
арт. 17039B
Яковлев Василий
Цена от
590
Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)
арт. 16928C
Лисснер Эрнест
Цена от
590
После атаки. Перевязочный пункт под Плевной.1878
арт. 16813C
Верещагин Василий
Цена от
590
Победители
арт. 16800B
Верещагин Василий
Цена от
590
Туркестанская битва
арт. 16795C
Верещагин Василий
Цена от
590
В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)
арт. 16789C
Верещагин Василий
Цена от
590
На большой дороге. Отступление, бегство
арт. 16788C
Верещагин Василий
Цена от
590
Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой
арт. 16786C
Верещагин Василий
Цена от
590
Адьютант, 1878-1887
арт. 16716D
Верещагин Василий
Цена от
590
Высматривают, 1873
арт. 16715D
Верещагин Василий
Цена от
590
Нападают врасплох, 1871
арт. 16714D
Верещагин Василий
Цена от
590
Смертельно раненный, 1873
арт. 16713D
Верещагин Василий
Цена от
590
После неудачи, 1868
арт. 16711D
Верещагин Василий
Цена от
590
Место отдыха узников
арт. 16708D
Верещагин Василий
Цена от
590
После боя. 1925 г.
арт. 16707D
Верещагин Василий
Цена от
590
Плот Медузы
арт. 16566D
Жерико Теодор
Цена от
590
Покорение Сибири Ермаком
арт. 16534D
Суриков Василий
Цена от
590
Оборона Севастополя
арт. 16527D
Дейнека Александр
Цена от
590
Битва при Марафоне
арт. 55456D
Цена от
590
Морская битва англо-голландских войн
арт. 411611D
Велде
Цена от
590
Действие между английскими кораблями и Барбари Корсарс
арт. 411599D
Велде
Цена от
590
Гедеон уничтожает армию мадианитян
арт. 430732D
Хемскерк Мартен
Цена от
590
Осада Флоренции
арт. 422155D
Ян ван дер Страт
Цена от
590
Грюнвальдская битва [Танненберг]
арт. 432166D
Матейко Ян
Цена от
590
Осада Жироны в 1809 году
арт. 422245D
Марти-и-Альсина Рамон
Цена от
590
Великий день Жироны
арт. 422241D
Марти-и-Альсина Рамон
Цена от
590
Битва Константина и Максенция
арт. 422684D
Ластман Питер
Цена от
590
Родной Морской Бой
арт. 421068D
Макке Август
Цена от
590
Бой между рыцарями и великанами
арт. 420331D
Доре Гюстав
Цена от
590
Мечта
арт. 431858D
Детай Эдуар
Цена от
590
Да здравствует император
арт. 431853D
Детай Эдуар
Цена от
590
Наполеон на поле битвы при Эйлау
арт. 424821D
Гро Антуан-Жан
Цена от
590
Битва пирамид, 21 июля 1798 г.
арт. 424815D
Гро Антуан-Жан
Цена от
590
Наполеон на поле битвы при Эйлау
арт. 424813D
Гро Антуан-Жан
Цена от
590
Битва при Абукире, 25 июля 1799 г.
арт. 424807D
Гро Антуан-Жан
Цена от
590
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