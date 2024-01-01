8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Руины Кройцкирхе в Дрездене Беллотто Бернардо

Aртикул 408643D Беллотто Бернардо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Руины Кройцкирхе в Дрездене" Беллотто Бернардо по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Руины Кройцкирхе в Дрездене" Беллотто Бернардо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллотто Бернардо

Площадь Синьории во ФлоренцииНоймаркт в Дрездене (Neumarkt in Dresden)Церковь Святого КрестаРуины форума, РимАрхитектурный каприз с ДворцомАрно во ФлоренцииРынок в ПирнеМедовая улицаВид на Варшаву с террасы Королевского замка
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Храм василия блаженного — МоскваКрасная площадь зимойСтарая МоскваХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Исаакиевский собор и памятник Петру IНотр-Дам де Пари (Notre Dame de Paris)
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"арка Септимия Севера Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Каприччио с Римскими руинамиРуины №3
Смотреть все

Жанры: Исторический

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Куликовская битва (Battle of Kulikov)Иван Грозный убивает своего сынаРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Вавилонская башняСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Красная площадь (Red Square)Ночной дозор
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятники
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIВозлюбленное дитя (1790)Бивак (1709-1710)Качели №8Осень №19Солдаты на марше
Смотреть все