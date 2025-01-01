8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Поезд прибывает Таулов Фриц

Aртикул 407721D Таулов Фриц
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Поезд прибывает" Таулов Фриц по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Поезд прибывает" Таулов Фриц можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Таулов Фриц

Мост №26Река в БольеЗима на реке СимоаМост над рекойРека №16Зима №15Монахи на палубеПарка в Лондоне
Смотреть все

Тематика: Поезда

Паровоз в осеннем лесуТоварный поездВиадук Гленфиннан - самый длинный виадук ШотландииПаровоз №37Железнодорожные составыПодсолнухи и поездЯпонская девушка и паровозПаровоз (Locomotive) №2Поезд в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Железная дорога

Паровоз в осеннем лесуВиадук Гленфиннан - самый длинный виадук ШотландииЖелезнодорожные составыЖелезная дорога №2Рельсы-рельсыПоезд (Train) №13Строительство железной дороги (Construction of the railway) №2Паровоз у перронаПоезд №60
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореУтро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Зима в Согне-фьорде Летняя ночьГорящая мельница (Burning Windmill in Stege)Извержение вулкана Везувий Свадебное шествие на Хардангер-фьордеГрозовые облака над башней замка в Дрездене (Storm clouds over the tower of the castle in Dresden)Вид из грота возле Посиллипо ГриндельвальдглетчерГорное озеро (Mountain lake) №6
Смотреть все