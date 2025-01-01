8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Ранняя весна Халонен Пекка

Aртикул 407935D Халонен Пекка
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ранняя весна" Халонен Пекка по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ранняя весна" Халонен Пекка можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Халонен Пекка

Пионеры в КарелииДети читаютСтирка на льду
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Апельсиновое деревоОстровок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Снег

Зимний пейзаж со скамейкой и фонарным столбомЦентральный парк, Нью-Йорк в снегуЗимний пейзаж №36Собака лежит на снегу (1911) (Dog Lying in the Snow)Вечерний снег в Канбара (1833-1834) (Evening Snow at Kanbara)Храм и пруд в снегу (1844-1845) (Inokashira Pond and Benzaiten Shrine in Snow)Снег на Ёсиваре (1847-1852) (View of Snow at Yoshiwara)Зимний горный пейзаж с домиками горнолыжного курортаСход снежной лавины с горы Аннапурна в Гималаях (Непал)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиИрисы (спереди)Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в AintreeЧерный парусник в стиле Ван Гога
Смотреть все

Национальность: Финская

Енот с фиалкамиЛуи Пастер в своей лаборатории в Школе нормалей в 1885 году Мальчики играют на берегуРене Валерия-РадотБратоубийство Пионеры в КарелииИматра зимой Люксембургский сад, ПарижТранспортировка гроба ребенка
Смотреть все