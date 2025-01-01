8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Эпизод осады Парижа в 1870 году Доре Гюстав

Aртикул 420322D Доре Гюстав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Эпизод осады Парижа в 1870 году" Доре Гюстав по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Эпизод осады Парижа в 1870 году" Доре Гюстав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Доре Гюстав

РаспятиеВидение Ада (Ад)Религиозный танец негров. Поклонение лунеРелигиозный сюжет (Religiuos)Облако, в котором плавают фигурыМужская фигура в классическом костюмеУличная сценаДендизмLambeth Gasworks
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Диана и КупидонВозлюбленное дитя (1790)материнствоНоворожденныйПосле купания (1916)ИдиллияМать купает ребенкаМать и дитя
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все