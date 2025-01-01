8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Фреска Ди Кавальканти Кавальканти Ди

Aртикул 430922D Кавальканти Ди
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Фреска Ди Кавальканти" Кавальканти Ди по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Фреска Ди Кавальканти" Кавальканти Ди можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кавальканти Ди

Лежа женщинаРыба в водеЖенщина с вуальюФермерыДевушки с гитарамиБез названияБез названияПригородный карнавалСценарное исследование для "Бразильского детского карнавала" в Вилла-Лобос (не выполнено)
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеИтальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Жук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Лайм (Lime) №2
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Тематика: Гитара

Игра на гитаре №3Коллаж рок гитараГитара и газета (1925)Натюрморт с гитарой, 1913Скелет с гитаройЛягушка играет на гитареГитара на столе (1915)Гитара в передней части моря (1925)Натюрморт с гитарой в стиле кубизм
Смотреть все

Тематика: Арт люди

ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18ДжокерДевушка в красной шляпе и красными губамиДевушка-весна (Spring girl)Майкл ДжорданКомпозиция (Composition) №51
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Дом престарелыхЛежа женщинаФигуры у моряТри чайки и жерлаМатрос лежал с трубкойБыки на гореПейзаж №66ЭмигрантыРыба в воде
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все