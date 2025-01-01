8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Этюд для "Зачисления добровольцев 1792 года" Кутюр Тома

Aртикул 423045D Кутюр Тома
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Этюд для "Зачисления добровольцев 1792 года"" Кутюр Тома по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Этюд для "Зачисления добровольцев 1792 года"" Кутюр Тома можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кутюр Тома

Жажда золотаПрилив (Caught by the Tide)Мальчик в флорентийском костюме
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелЛетний садГолубые танцовщицыАбстрактный лес - вид 2Первая дуэльАбстракция в лесуДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоНевинностьДва бездельникаКолесо ФортуныКазнь Джейн ГрейСобиратели ореховМудрые и глупые девы
Смотреть все