8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение масляной живописи, лист 14 Ян ван дер Страт

Aртикул 422148D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение масляной живописи, лист 14" Ян ван дер Страт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение масляной живописи, лист 14" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийРимский солдат, сражающийся с одним из слонов Ганнибала, пл.Охота на слоновНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахКонная битва на площади Санта-КрочеОхота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...
Смотреть все

Тематика: Художники

Художник у мольбертаСтудия художникаХудожник рисующий мостМужчина рисующий цветные брызги пальцамиКот-художникХудожникИ. И. Шишкин и А. В. Джин в мастерской на острове ВалаамХудожник на пляжеКрасить друг друга
Смотреть все

Тематика: Работа

Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Страдная пора. КосцыСенокосЭкскаваторстолярНа пашне. ВеснаТрубочист по крышам ГамбургаСовременный заводАлхимик
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башняВавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Две прикованные обезьяны (1562)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняСтрашный судПадение ТитановРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все