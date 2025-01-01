8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат продавец сельди Метсю Габриель

Aртикул 421034D Метсю Габриель
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "продавец сельди" Метсю Габриель по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "продавец сельди" Метсю Габриель можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Метсю Габриель

НарушительМужчина и женщина за едойПодарок охотникаКороль пьетСтарая женщина с книгой (An Old Woman with a Book)Женщина сидящая за столом и человек настраивающий скрипку (A Woman seated at a Table and a Man tuning a Violin)Больной ребенокЭлегантная леди, пишущая за столомПосещение питомника
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)Платонова пещераЦарицы Персии у ног Александра, также называемого шатром ДарияПирушкаПечаль ТелемахаБрат Филиппа ГусиВ парижском кафе
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Лосось на нерестеСмешная полосатая рыба на роликахБойцовая рыбкаФорель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Натюрморт с рыбой и кошкойЛетающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все