Плакат Изучение лошади на галопе (Эскиз лошади Витольда) Матейко Ян

Aртикул 432168D Матейко Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x42 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Изучение лошади на галопе (Эскиз лошади Витольда)" Матейко Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Изучение лошади на галопе (Эскиз лошади Витольда)" Матейко Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Матейко Ян

Тематика: Лошади

Жанры: Анималистический

Стиль: Романтизм

Век: 19-й век

Национальность: Польская

