8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Псков (Pskov) Горбатов Константин

Aртикул 63754B Горбатов Константин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Псков (Pskov)" Горбатов Константин по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Псков (Pskov)" Горбатов Константин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Горбатов Константин

Терраса залитая солнечным светомТоржок (Torgok)Осенний пейзаж №39Троице-Сергиева лавраРанняя весна. Город на реке (Early spring. City on the River)ПсковТроице-Сергиева лавра №2Зимний пейзаж с церковьюПровинция (Province)
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниМоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Красная площадь зимойХрам василия блаженного — МоскваИсаакиевский собор и памятник Петру IМедресе Шир-Дор на площади Регистан в СамаркандеХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Мавзолей Тадж-Махал в Агре
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все