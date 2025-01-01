8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд) Муньос Игнасио Мерино

Aртикул 432269D Муньос Игнасио Мерино
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 49x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)" Муньос Игнасио Мерино по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)" Муньос Игнасио Мерино можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Муньос Игнасио Мерино

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)Чтение Дон КихотаМонахи, пересекающие брод
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все

Стиль: Костумбризм

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)НадзирателиХристофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Пейзаж (Европейская деревня)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)
Смотреть все

Национальность: Перуанская

Черное солнцеПродажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)АнабазаПисарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
Смотреть все