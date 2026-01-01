8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Русская деревня Сегал Лазарь

Aртикул 434909D Сегал Лазарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Русская деревня" Сегал Лазарь по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Русская деревня" Сегал Лазарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сегал Лазарь

Матрос лежал с трубкойДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореЭмигрантыНатюрморт с тремя горшочками кактусовМатрос 121Дженни читает на диване
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияДвое под зонтом в ЛондонеВенецианские любовникиРомантика ЛондонаДвое под зонтомДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомТанец вдвоемОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Фэнтези

Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Мужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Древний ужасЭдемский садДевочка и волкЖёлтая кирпичная дорога в Изумрудный городМаленькая девочка на качелях в небеКрасные туфельки Элли на дороге в Изумрудный городКататься на коньках совы
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Арт композиция №90Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Гитара на столе (1915)Натюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Матрос лежал с трубкойЛежа женщинаДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореРио-де-Жанейро (Сахарная Голова)ЭмигрантыПрости меня ... / Я прощаю тебя!
Смотреть все