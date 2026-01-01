8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Вид Константинополя Фавре де Антуан

Aртикул 434655D Фавре де Антуан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 57x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вид Константинополя" Фавре де Антуан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вид Константинополя" Фавре де Антуан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Фавре де Антуан

Тематика: Море

Тематика: Гражданские здания

Тематика: Лодки

Тематика: Корабли

Тематика: Побережье

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Возрождение

Век: 18-й век

Национальность: Французская

