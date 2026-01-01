8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Гриндельвальдглетчер Фернли Томас

Aртикул 431330D Фернли Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Гриндельвальдглетчер" Фернли Томас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Гриндельвальдглетчер" Фернли Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фернли Томас

Терраса с дубом, СоррентоТерраса в Амальфи при лунном светеВодопад ЛаброВодопад Лабро в КонгсбергеГриндельвальдглетчерПейзаж с туристамиИз Балестранда в Согне-фьордеСтарая береза у Согне-фьордаХудожник и мальчик
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Ледники

Сосульки-сталактиты внутри ледяной пещерыМорские тюлени на льдине на фоне огромного тающего ледникаАйсберги (1861) (The Icebergs)Группа любопытных пингвинов на льдине в Антарктике на фоне скал и ледникаКрасивый голубой айсберг в океане с видом на подводную частьСвет в конце тоннеля ледяной пещеры Мер-де-Глас (Франция)Ледяной грот на острове Ольхон (Байкал, Россия)Стайка пингвинов на большой льдине на фоне ледника в АнтарктидеАнтарктика (Antarctica) №4
Смотреть все

Тематика: Камни

Пять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)На запад курс империи идет своим путем (изучение фресок, Капитолий США)КамнеломСерпентарский пейзаж с шествием волхвов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Река №16Летняя ночьСвадебное шествие на Хардангер-фьордеКристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаСмерть Марата IIДеревянная церковь в НесбиенеДва человека. ОдинокиеГорное озеро (Mountain lake) №6Северное сияние над четырьмя мужчинами в лодке
Смотреть все