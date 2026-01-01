8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Без названия №3 Хусейн Макбул Фида

Aртикул 431987D Хусейн Макбул Фида
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Без названия №3" Хусейн Макбул Фида по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Без названия №3" Хусейн Макбул Фида можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хусейн Макбул Фида

МахабхаратаЮдхиштра сталкивается с ЯмойКлетка VГанга и ДжамунаБез названия (Махабхарата 11)Дочь Сатьявати-РыбакаДеревянная Игрушка (Тележка Баллока)Портрет зонтика VIIIБхишма
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеБруклинский мостЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниМост под дождемЛондон №9
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангела
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратКомпозиция (Composition) №51
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Гитара на столе (1915)Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Натюрморт с гитарой, 1913Рыба в стиле кубизма
Смотреть все

Национальность: Индийская

Радха и КришналопатаМать купает ребенкастолярвсемогущийДама с кокосомРам Ванвас из Рамы в изгнаниипортнойМахабхарата
Смотреть все