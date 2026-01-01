8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Группа датских художников в Риме Хансен Константин

Aртикул 435388D Хансен Константин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Группа датских художников в Риме" Хансен Константин по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Группа датских художников в Риме" Хансен Константин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хансен Константин

Арка Тита в Риме
Смотреть все

Тематика: Художники

Художник у мольбертаАлександр Македонский и Кампаспа в студии АпеллесаСтудия художникаМужчина рисующий цветные брызги пальцамиКот-художникХудожник рисующий мостИ. И. Шишкин и А. В. Джин в мастерской на острове ВалаамМастерская художника Петра Васильевича БасинаПортрет венецианского художника Джованни Беллини.
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляИрис в вазе у окна и моря с волнамиЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноРазноцветные дома на исторической улочке Старого города в Стокгольме (Швеция)
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)Царицы Персии у ног Александра, также называемого шатром ДарияПлатонова пещераПирушкаПечаль ТелемахаРебенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежищеРам Ванвас из Рамы в изгнании
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все