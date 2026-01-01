8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Фермер со свиньёй ван Остаде Адриан

Aртикул 425500D ван Остаде Адриан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Фермер со свиньёй" ван Остаде Адриан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Фермер со свиньёй" ван Остаде Адриан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: ван Остаде Адриан

скрипачПирушкаСтудия художникаТавернаКрестьяне пьютКрестьянский трактирЖена рыбакаКомната в трактире с крестьянами, пьющими, курящими и играющими в нарды, 1678 годКрестьянский интерьер
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Свиньи

Охота на кабанаУмный поросенок в очкахЗабавный портрет поросёнка с большим розовым пятачком и высунутым языкомСвинья у забораБелая свинья с поросятамиЗабавный поросёнок новозеландской породы кун-кун с большим пятачкомСвинка ныряет в бассейнПоросенок выпекаетЗабавный чумазый поросёнок с веточкой клевера во рту
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все