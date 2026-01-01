8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Садко Репин Илья

Aртикул 16490D Репин Илья
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Садко" Репин Илья по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Садко" Репин Илья можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Репин Илья

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаВенчание Николая II и великой княжны Александры ФедоровныКакой простор! (What freedom! )ПахарьНе ждалиБорис Годунов у Ивана ГрозногоИисус в терновом венцеПавлов в операционном зале
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангела
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Венецианский карнавалАнгелы (Angels)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКататься на коньках совыПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Музыкальный АнгелНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листПриам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все