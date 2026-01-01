8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Воздушный шар над лавандовым полем

Aртикул 10441D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Воздушный шар над лавандовым полем"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Воздушный шар над лавандовым полем" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Полевые цветы

Объемные ромашки в полеПрекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Цветы на опушке лесаПоле маков на фоне горБелый домик и полевые цветы с ромашками
Смотреть все

Тематика: Воздушные шары

Винни Пух на воздушном шаре с пчеламиКрасный воздушный шарик в форме сердечка на светлом фонеМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеМышка летит на одуванчикеОбъёмная иллюстрация в бордово-голубых цветах - влюблённая пара держит шарики в виде больших сердецВоздушный мирЗолотистый пейзажЖенщина-турист любуется полётом воздушных шаров над горной долиной в Каппадокии (Турция)Воздушный шар из одуванчика
Смотреть все

Тематика: Лаванда

Лаванда №324Тоскана №6Бабочка на лавандеПоля лаванды в провинции Прованс на закате №4Пейзаж под лунойВелосипед и лавандаЛаванда на фоне горного озера и горДевушка с лавандой №1Лаванда и ромашки
Смотреть все

Тематика: Прованс

Лаванда №324Бабочка на лавандеПоля лаванды в провинции Прованс на закате №4Велосипед и лавандаПейзаж с лавандойПоля лаванды в провинции Прованс на закате №3Поле лаванды на закате №7Пейзаж с лавандовыми полями на фоне закатаДома на возвышенности перед лавандовым полем
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все