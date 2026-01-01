8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Голубая текстура

Aртикул 10676D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Голубая текстура"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Голубая текстура" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Текстурные

Красная текстураМоре и пляжСолнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция динамичных мазков - оранжевый закат над моремОчертания набережнойАрт текстураИмодилайн
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Тематика: Для ванной

Фактурные ромашкиРакушки на берегуСмешная полосатая рыба на роликахВаннаСлон в ваннойУнитазБойцовая рыбкаНаутилус (Nautilus)Не познать размышлением небо
Смотреть все

Тематика: Синее с белым

Большая волна в КанагавеОкна с голубыми ставнямиСиние маки с золотыми включениямиУнитазКорабль в облакахЦветы на серо-голубом фонеОлень на фоне ЛуныБелое дерево и ЛунаБелоснежный дом с голубыми окнами и дверью на острове Санторини (Греция)
Смотреть все

Тематика: Синяя абстракция

Композиция (Composition) №259Абстрактная гора с заснеженной вершинойКруглые формы. Солнце и ЛунаНежная пастельная композиция в серо-голубых тонах с золотыми вкраплениями - зимний рассвет в берёзовой рощеАбстрактные парусники №2Сине-зелёные волны - динамичная композиция с иллюзией движенияКрасная площадь синего фонаДождевые струйки стекают по стеклу - композиция с белыми линиями на серо-синем фонеБелый-синий-голубой
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратРазноцветные лодки на морском берегу
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все