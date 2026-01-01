8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Ивы на фоне строящегося здания (Willows on the background of the building under construction) Менцель Адольф фон

Aртикул 64514D Менцель Адольф фон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ивы на фоне строящегося здания (Willows on the background of the building under construction)" Менцель Адольф фон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ивы на фоне строящегося здания (Willows on the background of the building under construction)" Менцель Адольф фон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Менцель Адольф фон

Современный заводБал. УжинКонцерт флейты (Flute concerto)Балкон номера (Balcony room)Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station)Театр (Theater)Ивы (Willow)Вечер в саду Тюильри
Смотреть все

Тематика: Ивы

Ивы и рыбак (Willows, with a Man Fishing)Ива и розыИва в садуПлакучая иваЛеди и ребенок спят под ивами (1887)Ивы у прудаПодстриженные ивы на закатеИвы и белые тополяЖивописнейшие ивы на берегу реки Эйвон в Крайстчерче (Новая Зеландия)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все