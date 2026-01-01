8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Разрушенный корабль на закате

Aртикул 55066D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Разрушенный корабль на закате"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Разрушенный корабль на закате" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пляжи

Море и пляжПляж с нависающими пальмамиДевушка на пляже №4Ракушки на берегуРакушка на берегу моряГамак и пальмы на морском берегуМост на пляжеДва стула на пляже перед моремПосле купания (1916)
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все