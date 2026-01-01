8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Битва при Марафоне

Aртикул 55456D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Битва при Марафоне "  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Битва при Марафоне " можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Военные композиции

Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Плот МедузыДва ястреба (Башибузуки), 1878Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)На большой дороге. Отступление, бегствоШипка-Шейново. Скобелев под ШипкойСтолетняя война (The Hundred Years War)Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаОхота на кабанаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все