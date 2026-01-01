8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Хлопок на столике

Aртикул 56256D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Хлопок на столике"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Хлопок на столике" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет (Bouquet) №27
Смотреть все

Тематика: Хлопок

Ветки хлопка в прозрачной вазеВетки хлопкаХлопок №8Хлопок на розовом фонеКомпозиция с хлопкомПоле хлопкаХлопок №3Поле белого хлопкаХлопок в виде облака
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все