8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Эми Уайнхаус киборг

Aртикул 12890C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Эми Уайнхаус киборг"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Эми Уайнхаус киборг" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Музыка

Три обезьяны слушают музыку №15Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеОбезьяна в белых наушникахОбезьяна в белых наушниках слушает музыкуАрт девушка в наушникахРука пианиста над клавиатуройМузыка двух сердец - сердца в виде нот на нотном стане со скрипичным ключом на голубом фонеРок-н-Ролл
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Эмми Уайнхаус

Эми Уайнхаус и пленочная кассетаЭми Уайнхаус и модаЭми Уайнхаус и черный лебедьЭми Уайнхаус с зонтом у бассейнаПортрет Эми Уайнхаус №24Портрет Эми Уайнхаус №6Поп-арт портрет Эми Уайнхаус №2Поп-арт портрет Эми УайнхаусПортрет Эми Уайнхаус в виде аудио пленки
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все