8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Надпись Chicago

Aртикул 14384D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Надпись Chicago"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Надпись Chicago" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Чикаго

Парк Миллениум в ЧикагоТемные небоскребы ЧикагоНочной вход в театр ЧикагоЧикаго №2Клауд-Гейт - скульптура капли в ЧикагоПешеходный переход в ЧикагоСилуэт ночного Чикаго с отражениемСкульптура Фламинго в ЧикагоЧикаго
Смотреть все

Тематика: Надписи

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляНадпись дом, милый домАбстракция с листьями, деревьями и надписямиВлюблённая парочка - чёрный кот и белая кошка - на поляне красивых цветовЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯ люблю тебя на разных языкахЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейДинозаврик
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все