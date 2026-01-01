8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Отель де Рош Нуар. Трувиль Моне Клод

Aртикул 81332D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Отель де Рош Нуар. Трувиль" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Отель де Рош Нуар. Трувиль" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеЛилииАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Отельный отдых

Яркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиАпероль Шприц у бассейнаДевушка в купальнике и леопард у бассейнаБассейн в стили минимализмСвинка ныряет в бассейн5 женщин у бассейнаБанан в бассейнеОтель на озереПляжный зонт у бассейна
Смотреть все

Тематика: Франция

Французский кот с виномЮжная Франция. ПейзажПейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)Тополя на ЭптеКафе во ФранцииЮг ФранцииДождливый деньНиццаУтро на Сене (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Красный велосипед на европейской улочкеМосква №11Цветочный рынокНочной Париж №5Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильВенецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыИтальянская улочка с арками №14
Смотреть все

Тематика: Прогулка

Бабушкин садСтарый город IIДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховПрогулка влюбленных среди полевых цветовЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Прогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуПрогулка по пустыне №2Две девушки под зонтами и дождемБелая лодка на пляже. Легкий летний вечер
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Голубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2Итальянский парк
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все