8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Поле маков №3 Моне Клод

Aртикул 81498D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Поле маков №3" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Поле маков №3" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеЛилииАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаЗвёздная ночьЧерные кувшинкиНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового леса
Смотреть все

Тематика: Поля

РожьПшеничное поле с кипарисамиРадугаМир КристиныПобеждённые. ПанихидаПшеничное поле с кипарисами v.2Маковое поле в Тоскане №3Тоскана №6Страдная пора. Косцы
Смотреть все

Тематика: Маки

Маковое поле в Тоскане №2Маковое поле в Тоскане №3Поле красных маковСиние маки с золотыми включениямиПоле маков на фоне горМаки розовыеМаки в садуМаковое поле в Тоскане №4Поле маков
Смотреть все

Тематика: Полевые цветы

Объемные ромашки в полеПрекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Цветы на опушке лесаПоле маков на фоне горСад в Арле
Смотреть все

Тематика: Красные цветы

Маковое поле в Тоскане №2Розы у окнаМаковое поле в Тоскане №3Красные цветки на фоне озера и закатаПоле красных маковПоле маков на фоне горМаки в садуМаковое поле в Тоскане №4Поле маков
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Голубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2Итальянский парк
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все