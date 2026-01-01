8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Белый одуванчик на черном фоне

Aртикул 21722C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Белый одуванчик на черном фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Белый одуванчик на черном фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Одуванчики

Корзинки одуванчиков в капельках росыОдуванчики №6Одуванчик в стиле винтажМышка летит на одуванчикеЗонтики одуванчика крупным планомОдуванчики макро №2Одуванчик на синем фонеОдуванчик (Dandelion) №3Одуванчик и бабочка
Смотреть все

Тематика: Цветы на черном фоне

Гирлянда из фруктов и цветовЦветочный букет в вазе №135Ирисы на черном фонеТерракотовая ваза с цветами и фруктамиМаки на красном и черном фонеПопугай и цветы (Parrot and flowers)Цветочный натюрморт с часамиСиние цветы и золотые ягоды на черном фонеПионы в корзине
Смотреть все

Тематика: Белые цветы

Цветущие ветки миндаляФактурные ромашкиПион с золотой текстуройОбъемные ромашки в полеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №13Магнолии на бежевом фонеПионы (Peonies) №8Магнолии и птица
Смотреть все

Тематика: Прозрачные цветы

Лотос макро №2Лотос макроЧерно-белое макро магнолииМышка летит на одуванчикеОдуванчики макро №2Одуванчик (Dandelion) №3Изящный воздушный коллаж из цветов голубой и розовой гортензии на белом фонеЛеопард и пионыОдуванчики №330
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лес
Смотреть все