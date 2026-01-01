8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Попугай и цветы (Parrot and flowers) Маррел Якоб

Aртикул 50727D Маррел Якоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Попугай и цветы (Parrot and flowers)" Маррел Якоб по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Попугай и цветы (Parrot and flowers)" Маррел Якоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110
Смотреть все

Тематика: Попугаи

Тукан и попугай на композиции с гибискусамиЖелтый попугайНатюрморт с попугаемПарочка синих попугаев на чёрном фонеПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмКакапо или совиный попугай в естественной среде обитания - эндемик Новой ЗеландииПопугай на сосне (Parrot in a pine tree)Белый попугай в образе индейца - с яркими красными и синими перьями на головеНатюрморт - подоконник с цветами в вазе и попугаем с распахнутым окном
Смотреть все

Тематика: Цветы на черном фоне

Гирлянда из фруктов и цветовБукет (Bouquet) №6Цветочный букет в вазе №135Белый одуванчик на черном фонеОдуванчик с разлетающимися семенами зонтиками на чёрном фонеИрисы на черном фонеТерракотовая ваза с цветами и фруктамиМаки на красном и черном фонеРозовая кувшинка с капельками росы на чёрном фоне
Смотреть все

Тематика: Цветы и птицы

Птицы (Birds) №5Фрида Кало в цветах с птицамиПтицы в цветахКолибри и ирисыОрхидея и КолибриСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриТукан и попугай на композиции с гибискусамиПтицы в цветах (Birds in the colors)Две птицы на ветке с магнолией
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все