8 (495) 648-66-46

Плакат Флирт Витторио Реджанини

Aртикул 19255C Витторио Реджанини
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Флирт" Витторио Реджанини по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Флирт" Витторио Реджанини можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Витторио Реджанини
Юмористическая сказка
Чаепитие
Чтение стихов
Чтение поэзии
Флирт
Сольный концерт
Сольный концерт 2
Сольный концерт 3
Пленная аудитория
Смотреть все
Тематика: Мужчина и женщина
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Танец (Dance) №10
Смерть Марата II
Объятия
Марс и Венера
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Романтика Лондона
Двое под зонтом в Лондоне
Двое под зонтом
Смотреть все
Тематика: Любовь
Объятия
Марс и Венера
Двое под зонтом в Лондоне
Поцелуй
Страстные влюблённые целуются
День рождения (Birthday)
Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого заката
Силуэт влюблённой пары на фоне красивого заката
Эмблема вечной любви - сердце со знаком бесконечности
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка №2
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Итальянский парк
Даная
Смотреть все
Стиль: Классицизм
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Триумф Венеции
Императрица Екатерина II верхом на коне Бриллианте
Лошадь в профиль
Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Две лошади рыщут в упряжке
Кардифф с юга
Мытье пеплом
Дети Одди
Смотреть все