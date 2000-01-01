8 (495) 648-66-46

Плакат Дер Кучер (около 1905 г.) Больдини Джованни

Aртикул 19322C Больдини Джованни
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Дер Кучер (около 1905 г.)" Больдини Джованни по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Дер Кучер (около 1905 г.)" Больдини Джованни можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Больдини Джованни
Проселочная дорога по Комбас-де-Вилле
Изола-ди-Сан-Джорджо в Венеции
В мастерской художника
Калече
Соло с изображением
Портрет Диаса Альбертини (1909)
Молодая женщина в большой шляпе
Бронзовая статуя Людовика XIV
Бальное платье (Интерьер с пошивом для молодых девушек)
Смотреть все
Тематика: Лошади
Похищение дочерей Левкиппа
Жаждущий воин
Купание красного коня
Белые лошади
Коляска на скачках (1869)
Лошади №12
Лев пожирает лошадь (1844)
Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт
Белый конь
Смотреть все
Тематика: Кареты и повозки
Масленица (Shrovetide)
Зима (Winter) №4
Конный экипаж (1908)
Обоз в степи (Carts in the wilderness)
Господа на санях (Gentlemen on a Sleigh Ride)
Околица (Outskirts of a village)
Тройка зимой (Three winter)
Домой (Homewards)
Повозка едет в город
Смотреть все
Стиль: Импрессионизм
Лежащая обнаженная №9
Лежащая обнаженная №2
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле №3
Летом
Обнаженная №17
Обнаженная №13
Египтянка
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка №2
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Итальянский парк
Даная
Смотреть все