8 (495) 648-66-46

Плакат Двойной персидский лютик (1872-1881) Арентина Хендрика Арендсен

Aртикул 19471D Арентина Хендрика Арендсен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Двойной персидский лютик (1872-1881)" Арентина Хендрика Арендсен по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Двойной персидский лютик (1872-1881)" Арентина Хендрика Арендсен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Образ девушки в цветахПионы (Peonies) №10Летние цветыМакро одуванчикПтицы в цветахНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоХлопокАрт цветы №6
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЦветы на дереве (Flowers on the tree)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейВинтажКинопроектор, пленка и хлопушка
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Pl.055 (1777)Стеклянная змея и хризантема (1754)Черная гадюка (1754)Зелено-пятнистая змея (1754)Канадский гусь, хризантема (1754)Маленькая гремучая змея. (1754)Вирджинский картофель и змея-бусина (1754)Белоголовый голубь, куст котини с почти толстым листом, кокосовая слива (1754)Кизиловое дерево и пересмешник (1754)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Голландская

Грехопадение (1616) (The Fall of Man)Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Спящая ДанаяЛот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)Даная (Эгина)Похищение дочерей ЛевкиппаСпящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Смотреть все